Arbeitslosenquote in Ungarn im Juli bei 4,2 Prozent

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) mitteilte, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Ungarn in der Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 auf 4.765.000, während die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat bei 4,2 % lag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Zahl der Arbeitslosen lag im vergangenen Monat bei 209.000, so das KSH. Im Zeitraum von Mai bis Juli lag die Zahl der Erwerbstätigen in der Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen bei durchschnittlich 4.764.000. Die monatliche Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 75,1 %. Während die Zahl der Personen, die im Ausland arbeiteten, auf 109.000 anstieg, sank die Zahl derer, die in einem geförderten Arbeitsverhältnis standen, um 12.000 auf 57.000, so das KSH. Das KSH wies darauf hin, dass die Daten des Nationalen Arbeitsamtes (NFSZ) zeigen, dass es Ende Juli 224.000 registrierte Arbeitssuchende gab, 1,4 % weniger als zwölf Monate zuvor. Die Suche nach einem Arbeitsplatz dauerte im Durchschnitt 9,7 Monate.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums kommentierte die Daten mit den Worten, die Zahlen zeigten, dass Ungarn den siebten Platz unter den EU-Mitgliedstaaten mit der niedrigsten Arbeitslosenquote einnehme. Die Juli-Daten zeigen die Wirksamkeit der Programme zur Ankurbelung der Aktivität auf dem Arbeitsmarkt, sagte Sándor Czomba in einer Erklärung. Er sagte, dass das Ziel der Regierung seit 2010 weiterhin darin bestehe, die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen, und fügte hinzu, dass die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden weiterhin „auf einem historischen Tiefstand“ sei. „Das Ziel der Regierung ist es, die knapp 300.000 Arbeitskräftereserven auf dem heimischen Markt zu mobilisieren, um die Beschäftigung in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen von derzeit 81 % auf 85 % zu erhöhen“, so Czomba.