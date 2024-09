Batteriewerke müssen künftig eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, teilte das Energieministerium am späten Donnerstag mit. Ziel der Regierung sei es, die Wirtschaft umweltfreundlicher zu machen und die Kreislaufwirtschaft zu stärken, wobei der Schutz der Gesundheit der Menschen und der Umweltwerte im Vordergrund stehe, hieß es in der Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Von allen Industrieunternehmen wird erwartet, dass sie strenge Umwelt- und Sicherheitsstandards einhalten, einschließlich der Unternehmen und Anlagen, die sich mit der Produktion und Speicherung von grüner Energie befassen, hieß es weiter. In Übereinstimmung mit den neuen Vorschriften, die in Kraft treten, wird die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für Betriebe, die Batterien oder Batterieteile herstellen oder mit Batterieabfällen umgehen, obligatorisch sein, so das Ministerium. Die heute veröffentlichte Änderung der Regierungsverordnung gilt für die Herstellung aller Arten von Batterien und Batterieteilen sowie für die Vorbehandlung und Verwertung von Batterieabfällen, so das Ministerium weiter. Als die ursprünglichen Vorschriften für die Umweltgenehmigung von Batteriewerken eingeführt wurden, gab es nur „traditionelle“ Bleibatterien, so das Ministerium. Mit der Einführung und zunehmenden Beliebtheit von Lithium-Ionen-Batterien sei es notwendig geworden, die Umweltgenehmigung auch für die Herstellung und andere Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesen Batterien zu vereinheitlichen, so das Ministerium weiter.