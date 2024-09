Feuer im Höhlenkurort Miskolctapolca gelöscht

Ein Feuer, das den gesamten Dachstuhl eines medizinischen Blocks im Thermalbadkomplex von Miskoltapolca niedergebrannt hat, ist gelöscht worden, sagte eine stellvertretende Sprecherin der regionalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag. Verletzt wurde niemand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Dach des 800 Quadratmeter großen Gebäudes sei am Freitagabend in Brand geraten, sagte Zsuzsanna Rinyu gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Feuerwehrleute trafen nach 19.30 Uhr am Brandort ein, wo das Feuer im zweiten Stock der Aquatherapie-Abteilung ausbrach und sich weiter auf das Dach ausbreitete, sagte sie. Die Rettungsaktion wurde mit zehn Fahrzeugen und einem Team von 40 Feuerwehrleuten durchgeführt und war nach Mitternacht abgeschlossen, fügte Rinyu hinzu. „Es gelang, ein Übergreifen des Feuers auf den nahe gelegenen Wald zu verhindern“.

In der Zwischenzeit erklärte der neue Bürgermeister der Komitatshauptstadt Miskolc auf einer Pressekonferenz am Samstag, dass sich die Stadt an die Zentralregierung wenden werde, um Hilfe zu erhalten, da es in diesem Fall „um verlorene Einnahmen aus dem Tourismus und um die Arbeitsplätze der Menschen“ gehe. Jozsef Toth-Szantai sagte, der nächste Schritt sei die Durchführung einer Untersuchung, um die Brandursache und den entstandenen Schaden zu ermitteln.