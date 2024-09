Szalay-Bobrovniczky spricht auf KI-Konferenz in Budapest

Das von der künstlichen Intelligenz bereitgestellte Spezialwissen wird für den Schutz des Landes benötigt, aber der menschliche Faktor ist in der Verteidigung unverzichtbar, sagte Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky am Dienstag auf der Konferenz AI Summit 2024 in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szalay-Bobrovniczky wies darauf hin, dass sich das Umfeld durch die weltweit grassierenden Epidemien und Kriege verschlechtert habe, während gleichzeitig eine technologische Revolution stattfinde, die sowohl Gefahren als auch Chancen berge. Der Minister sagte, dass die von der KI ermöglichten Entwicklungen in der Verteidigungsindustrie genutzt werden sollten, und rief zur Zusammenarbeit mit ungarischen Unternehmen auf, da dies auch für diese vielfältige Möglichkeiten biete.