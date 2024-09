Wirtschaftsminister unterstreicht Notwendigkeit, KMU zu stärken

Wirtschaftsminister Márton Nagy betonte am Montag auf einer von der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) organisierten Veranstaltung die Notwendigkeit, die in ungarischem Besitz befindlichen KMU zu stärken, wie sein Ministerium gegenüber der Nachrichtenagentur MTI erklärte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer Präsentation sagte Nagy, dass der Wert von Zusammenarbeit und Partnerschaft in der Krise der Weltwirtschaft zugenommen habe und fügte hinzu, dass die MKIK ein wichtiger Partner der Regierung sei, der die Bedürfnisse der Unternehmen signalisieren könne. Ein starker Unternehmenssektor sei eine Voraussetzung für eine starke Wirtschaft und Konvergenz, weshalb alle Anstrengungen unternommen werden müssten, um die Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu stärken. In Anbetracht der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der schwachen Auslandsnachfrage aufgrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft sagte er, man müsse „widerstandsfähiger und kreativer“ werden und forderte eine neue Wirtschaftspolitik. Diese Politik erfordere ein Denken, das „4-5 Schritte voraus“ sei, und einen „gezielten Einsatz von Ressourcen“, der sich auf die in ungarischem Besitz befindlichen KMU konzentriere.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er kündigte an, dass innerhalb des Wirtschaftsministeriums bald ein neues Staatssekretariat eingerichtet werde, das sich den KMU widmen soll. Er fügte hinzu, dass auch die Inlandsnachfrage, aus der ein Großteil der Einnahmen der KMU stammt, angekurbelt werden müsse. Die Regierung werde im Rahmen eines gezielten Aktionsplans günstige Finanzierungsbedingungen schaffen und gleichzeitig die Zinsunterstützung durch das Szechenyi-Card-Programm weiterhin sicherstellen sowie ein neues Kapitalprogramm auflegen. Die KMU bräuchten auch ein gezieltes Programm, das Investitionszuschüsse auf der Grundlage von einmaligen Regierungsentscheidungen anbietet, wie das Programm für Großunternehmen, fügte er hinzu. Der Aktionsplan, der derzeit ausgearbeitet wird, legt den Schwerpunkt auf die Digitalisierung der KMU, ohne die es unvorstellbar ist, wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte er. Jedes Unternehmen brauche eine eigene Website und eine E-Mail. Er sagte, dass lokale Unternehmen im Handel mit ausländischen Webshops konkurrieren müssten, da diese den Ungarn einen großen Teil des Konsums wegnehmen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Lohnpolitik sagte er, der Mindestlohn müsse schrittweise auf 50 Prozent des Durchschnittslohns angehoben werden. Er fügte hinzu, dass die Unternehmen diese Erhöhung verkraften könnten und dass sie die KMU nicht gefährden würde. Er sagte, die Regierung arbeite an einem Maßnahmenpaket für Familien mit Kindern, einschließlich größerer Steuervergünstigungen und eines neuen Programms zum Erwerb von Wohneigentum. Er fügte hinzu, dass die Ungarn die Möglichkeit erhalten müssten, jedes Jahr einen bestimmten Betrag steuerfrei zu sparen, um ihn für den Erwerb von Wohneigentum für sich oder ihre Kinder zu verwenden. Er schätzte das BIP-Wachstum für das nächste Jahr auf 3 bis 5 Prozent und sagte, dass der Beitrag der lokalen KMU zu diesem Wachstum steigen müsse.