Waberer’s gewinnt Ausschreibung zum Bau eines Logistikzentrums für die Magyar Posta

WPL-Log, die Immobiliensparte des börsennotierten Speditionsunternehmens Waberer’s International, hat eine Ausschreibung für den Bau eines Logistikzentrums für das staatliche Postunternehmen Magyar Posta gewonnen, teilte Waberer’s am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der 25.000 Quadratmeter große Standort in Ecser, am Rande der Hauptstadt, soll im vierten Quartal 2025 fertiggestellt werden. Waberer’s kündigte vor kurzem die Gründung seines Logistikimmobiliengeschäfts an, das neben der Verwaltung seiner eigenen Lagerhäuser auch Logistikzentren entwickeln und an Kunden verkaufen oder vermieten wird.