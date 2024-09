Szijjarto: Erdöllieferungen sollten nicht „politisiert“ werden

Ungarn und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sind sich strategisch einig, dass die Ölversorgung keine politische Angelegenheit ist und die Frage der Rohöllieferungen nicht „politisiert“ werden sollte, erklärte Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto in einem Facebook-Post nach einem Treffen mit OPEC-Generalsekretär Haitham al-Ghais am Montag in Wien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjarto sagte, dass Ungarn als Importeur von Rohöl genauso von den Entscheidungen der Transitländer betroffen sei wie von denen der Ölförderländer. Er fügte hinzu, dass sich beide Seiten darüber einig seien, dass kein Land das Recht habe, die Energiesicherheit eines anderen Landes zu untergraben, indem es eine Transitpipeline monopolisiere oder sie für politische Zwecke nutze und damit die Rohölversorgung gefährde. Szijjarto erklärte, er habe den OPEC-Generalsekretär darüber informiert, dass zwei ungarische Nachbarländer das Land in letzter Zeit durch ihre „politisch motivierten Entscheidungen“ in eine schwierige Lage in Bezug auf die Rohölversorgung gebracht hätten. Haitham al-Ghais brachte seine volle Solidarität mit Ungarn zum Ausdruck, und beide Seiten kamen überein, in Zukunft zusammenzuarbeiten, um die Botschaft zu vermitteln, dass Energie „keine politische, sondern eine physische Angelegenheit ist“, fügte er hinzu.