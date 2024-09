Szijjarto: Regierung unterstützt Förderung der ungarisch-russischen Wirtschaftskooperation

Die ungarische Regierung unterstützt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen ungarischen und russischen Unternehmen, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto am Freitag auf einem ungarisch-russischen Wirtschaftsforum in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szijjarto begrüßte die Unterstützung der russischen Regierung für ungarische Unternehmen, die auf dem russischen Markt Fuß fassen und mit lokalen Partnern zusammenarbeiten wollen. Er fügte hinzu, dass die Vertreter von 78 Unternehmen auf dem Forum ein Zeichen für die Nachfrage nach einer solchen Zusammenarbeit seien. Er räumte ein, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit aufgrund des internationalen Umfelds derzeit „nicht ganz einfach“ sei, sagte aber, dass die Suche nach russischen Geschäftspartnern in Ungarn kein „politisches Schimpfwort“ sei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er verwies auf die Präsenz der OTP-Bank, Ungarns größtem kommerziellen Kreditgeber, in Russland, die es ungarischen Unternehmen erleichtere, dort Geschäfte zu machen, sowie auf die Produktionsstätten ungarischer Öl- und Gasunternehmen in Russland. Auch die Modernisierung des ungarischen Kernkraftwerks Paks durch einen russischen Generalunternehmer biete Chancen für ungarische Unternehmen, sagte er. Szijjarto räumte ein, dass die physische Lieferung von Waren und sogar von Dienstleistungen nach Russland mit Schwierigkeiten verbunden sei, sagte aber, dass an einer Lösung mit einem regionalen Partner gearbeitet werde, die ungarischen Unternehmen bald einen „enormen Vorteil“ verschaffen könne. Szijjarto erklärte, dass Freihandel und grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit im grundlegenden Interesse Ungarns lägen, während Initiativen zur Bildung von Blöcken den Interessen des Landes zuwider liefen. Er sagte, die Sanktionen würden der Europäischen Union mehr schaden als Russland, da die Wirtschaftsakteure Wege fänden, die Maßnahmen zu umgehen.