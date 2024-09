Orbán: Ungarn soll im kommenden Jahrzehnt „Gewinner“ sein

Ungarns Regierung will das Land im kommenden Jahrzehnt zu einem „Gewinner“ machen, so wie es im vergangenen Jahrzehnt war, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im Gespräch mit Kossuth Radio aus Ohrid in Nordmazedonien verwies Orbán auf die zahlreichen Veränderungen in der Weltwirtschaft und sagte, dass Länder, die sich nicht anpassen, zu den Verlierern dieser Veränderungen gehören würden. Er fügte hinzu, dass eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität Ungarn die notwendigen Mittel und Methoden an die Hand geben würde, um mit den Veränderungen in der Weltwirtschaft umzugehen. Das Herzstück dieser Politik, so Orbán, sei es, anderen nicht zu erlauben, Ungarn ihre Absichten „aufzuzwingen“ und die Wirtschaft nicht durch eine „politische Linse“ zu betrachten, sondern Trends ausschließlich im Kontext der eigenen Interessen zu sehen. Das bedeutet, dass wir vom Westen und vom Osten nur das nehmen werden, was nützlich und sinnvoll ist. Was auch immer nicht gut ist, was auch immer nicht nützlich für die Ungarn ist, werden wir nicht übernehmen, fügte er hinzu. Wenn sich Ungarn auf diesen Weg einlasse, so Orbán, könne das Land in allen Konflikten eine Position einnehmen, die den eigenen Interessen entspreche.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er warnte davor, dass zwei Blöcke im Entstehen begriffen seien, einer im Westen und einer im Osten. Ungarn werde keinem der beiden Blöcke beitreten, da es im Interesse des Landes liege, mit beiden „starke, tiefe“ wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten. Orbán sagte, dass Ungarns Wirtschaftswachstumsrate derzeit zwischen 1 und 2 Prozent liege, womit es in Europa immer noch an der Spitze stehe, was „kein schönes Bild“ von den anderen Staaten zeichne. Er fügte hinzu, dass es das Ziel sei, das ungarische Wachstum trotz der ungünstigen Umstände mit Hilfe einer Politik der wirtschaftlichen Neutralität auf 3-6 Prozent zu steigern. Orbán sagte, ein neues Abkommen über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union könnte gegen Ende der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft im November unterzeichnet werden.