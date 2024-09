Szijjártó: Ungarn nimmt an Gründungstreffen der „Friends of Peace“ in der UN teil

Ungarn wird am Freitag am Gründungstreffen der Plattform „Friends of Peace“ in New York teilnehmen, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Szijjártó mit den Worten, die Hauptbotschaft des von China und Brasilien organisierten Treffens sei, dass die Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine so bald wie möglich aufgenommen werden sollten. Der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt stünden ganz oben auf der Tagesordnung der UN-Vollversammlung in dieser Woche, sagte Szijjártó und fügte hinzu, „dies zeige deutlich, dass die meisten Länder der Welt nach Frieden strebten“. Er sagte, Ungarn sei Teil „einer globalen Pro-Friedens-Mehrheit“, fügte aber hinzu, dass „nur wenige Länder in Europa zu dieser Gruppe gehören“. Er fügte hinzu, dass „die Staaten im globalen Süden es satt haben, den Preis für einen Krieg zu zahlen, der mehrere tausend Kilometer entfernt ist“. Diese Länder seien „dagegen, dass die transatlantischen Gemeinschaften weiterhin Öl ins Feuer gießen und Entscheidungen treffen, die die Situation weiter eskalieren lassen“, so Szijjártó. „Die ganze Welt hat die Nase voll vom Versagen Europas und der transatlantischen Gemeinschaft, diesen Krieg zu beenden“, sagte er.

Szijjártó sagte, „Friends of Peace“ sei eine Initiative von 15 Ländern, darunter Ägypten, Saudi-Arabien, die Türkei, Mexiko, Kenia, Sambia und Kasachstan, zu deren Gründungstreffen auch Ungarn, Frankreich und die Schweiz eingeladen seien. „Die Botschaft des Treffens ist, dass der Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann; der Krieg in der Ukraine könnte ausschließlich durch Gespräche gelöst werden, und je früher diese Gespräche beginnen, desto mehr Menschenleben werden gerettet und das Risiko einer Eskalation verringert“, sagte er. „Ungarn ist bereit, sich an der Arbeit der Gruppe zu beteiligen“, fügte der Minister hinzu. „Friends of Peace“ wird sich für eine Lösung der Krise in der Ukraine durch Verhandlungen im Einklang mit einem Friedensplan einsetzen, der in Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien erstellt wurde, sagte Szijjártó. Szijjártó fügte hinzu, dass „jede Komponente dieses Vorschlags zu unterstützen ist; er könnte die Sicherheit Ungarns angesichts des Krieges in der Nachbarschaft garantieren“.