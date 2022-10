Ungarn: Kein Votum für EU-Ausbildungsmission der ukrainischen Armee

Die ungarische Regierung unterstützt den Vorschlag der Europäischen Union, eine Ausbildungsmission für die ukrainische Armee zu starten, nicht, da dies das Risiko einer Eskalation des Krieges bergen würde, sagte der Außenminister in Luxemburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó nahm als einziger Vertreter eines EU-Mitgliedstaates rechtmäßig nicht an der Abstimmung teil. Der Minister stellte fest, dass seine Abwesenheit die Annahme des Vorschlags nicht verhindert habe, und fügte hinzu, dass Ungarn sich nicht an den Kosten der Operation beteiligen wolle. „Alles, was zu einer Eskalation führt, halten wir für keine gute Idee“, sagte er in einer Pause des Treffens der EU-Außenminister und fügte hinzu, dass Mitteleuropa dadurch Gefahr laufe, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die Frage, ob Transporte oder Truppen, die mit der Mission in Verbindung stehen, ungarisches Territorium durchqueren dürfen, wird immer auf individueller Basis entschieden werden, sagte er.

Szijjártó wies darauf hin, dass die EU zum sechsten Mal 500 Millionen Euro aus einem europäischen Friedensfonds umschichtet, um Waffenlieferungen an die Ukraine teilweise zu finanzieren. „Ungarn hat auch zu dieser Finanzierung beigetragen, aber … ich kann nicht garantieren, dass dies auch beim nächsten Mal der Fall sein wird“, sagte er und fügte hinzu, dass ein Mangel an Geld für solche Zwecke äußerst problematisch sein könnte, da der Fonds auch verschiedene wichtige Missionen im Zusammenhang mit den Herausforderungen des Südens finanziert.