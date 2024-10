Anklage gegen eine kriminelle Gruppe, die mit geschmuggelten Zigaretten handelt

Die Generalstaatsanwaltschaft des Komitats Bács-Kiskun hat Anklage gegen eine kriminelle Gruppe aus ungarischen und syrischen Mitgliedern erhoben, die seit Monaten mit unversteuerten Zigaretten gehandelt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Pressesprecherin der Generalstaatsanwaltschaft des Komitats Bács-Kiskun, Marianna Négyessyné Bodó, sagte in einer am Dienstag an die Nachrichtenagentur MTI gesendeten Erklärung, dass die zehn ungarischen und zwei syrischen Angeklagten in dem Strafverfahren zwischen März und Mai 2022 ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von geschmuggelten Zigaretten, einschließlich bekannter elektronischer Tabakprodukte, bestritten haben. Die Mitglieder der Gruppe operierten hauptsächlich in den zentralen und östlichen Teilen des Landes, einige von ihnen waren bereits wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden. Der Schnitttabak, die Faserzigaretten und die aromatisierten E-Zigaretten, um die es in diesem Fall geht, wurden von Unbekannten, zumeist aus Ländern außerhalb der Europäischen Union, in das Land eingeführt, ohne dass sie versteuert wurden. Die Beschuldigten hatten keine Lizenz für den Besitz, den Erwerb oder den Handel mit den Tabakwaren, die zu den verbrauchsteuerpflichtigen Waren zählen. Bestimmte Zigarettenarten werden in Ungarn nicht legal vermarktet.

Die Rolle der Komplizen in den Lieferketten war im Allgemeinen konstant, und ihr gemeinsames Ziel bestand darin, eine möglichst billige Lieferung zu erhalten, um den Gewinn zu maximieren. Drei Generationen einer Familie waren in das Geschäft verwickelt, wobei der Großvater bei der Lagerung der von seinem Enkel gekauften Schmuggelzigaretten half und der Vater der Großhändler der zweiten Ebene war. Den Mitgliedern der kriminellen Gruppe wird der Erwerb und Verkauf von verbrauchsteuerpflichtigen Waren im Wert von rund 860 Millionen Forint innerhalb von vier Monaten zugeschrieben, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.

Bei der koordinierten, standortübergreifenden Aktion beschlagnahmten die Finanzermittler bei einem der Täter 72 Tausend Zigarettenschachteln im Wert von mehr als 135 Millionen Forint, aber auch 66 Kilogramm Feinschnitttabak und fast 1.600 nikotinhaltige E-Zigaretten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt fünf Männer der Geldwäsche in besonders großem Umfang und ihre Komplizen der Geldwäsche in erheblichem Umfang. Über ihre Schuld wird das Gericht in Kecskemét entscheiden.