Im März wurde in Ungarn das 300.000ste Haushalts-Solarkraftwerk in Betrieb genommen

Das 300.000ste Haushalts-Solarkraftwerk wurde im März in Ungarn in Betrieb genommen, so das Energieministerium in einem am Sonntag auf seiner Website veröffentlichten Beitrag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach den neuesten Daten, die von MAVIR veröffentlicht wurden, waren Anfang April 300.562 der kleineren Solaranlagen in Ungarn in Betrieb, mit einer installierten Gesamtleistung von 2.733 Megawatt, was mehr als ein Drittel der gesamten Solarkapazität des Landes von 7.712 Megawatt ausmacht, so der Beitrag. Die Anzahl und die Gesamtkapazität der Ökostromerzeuger, die meist auf den Dächern von Einfamilienhäusern installiert sind, hat sich seit 2017 verzehnfacht. Der Ausbau im vergangenen Jahr sei vor allem durch das Solar-Plus-Programm vorangetrieben worden. Mehr als 21.000 Familien haben im Rahmen dieses Programms, das die Installation moderner Solarsysteme unterstützt, durchschnittlich 4,1 Millionen Forint an Zuschüssen erhalten. Von den 87 Milliarden Forint an Subventionen wurden bereits 34 Milliarden Forint ausgezahlt. Zu den fertig gestellten Anlagen gehören 51 Megawatt Solarpaneele mit einer Speicherkapazität von 81 Megawattstunden. Im vergangenen Jahr machten Solarkraftwerke ein Viertel der inländischen Stromerzeugung aus, der höchste Anteil weltweit. Als Ausgleich zu den bereits mehr als 8.000 Megawatt wetterabhängiger erneuerbarer Kapazität baut die Regierung moderne Gaskraftwerke und fördert in mehreren Programmen auch die Installation von industriellen Energiespeichern, heißt es in der Erklärung.