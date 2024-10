Orbán: Europa muss wachgerüttelt werden

In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch, die Europäische Union müsse sich ändern und er sei dort, um einen „Weckruf“ auszusenden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Vorstellung des Programms der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft wies er darauf hin, dass Ungarn nach 2011 zum zweiten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehat. Damals sei es nicht einfach gewesen, die EU zu lenken, aber heute sei die Aufgabe noch viel schwieriger, da die Lage der Union „viel ernster“ sei als 2011 und „vielleicht ernster als jemals zuvor“ in ihrer Geschichte. Er verwies auf die Kriege, die Europa in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika betreffen und die alle zu eskalieren drohten. Gleichzeitig drohe die Migrationskrise den Schengen-Raum zu zerreißen. Orbán sagte, Europa verliere seine globale Wettbewerbsfähigkeit und der Block stehe vor Entscheidungen, die sein Schicksal bestimmen würden.