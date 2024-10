Energieministerium veröffentlicht Gesetzesentwurf zur Beschleunigung des grünen Wandels

Das Energieministerium hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, mit dem der grüne Wandel vorangetrieben werden soll. Das Ministerium wird die Gesetzesentwürfe während der Herbstsitzung des Parlaments vorlegen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Gesetzesentwurf würde die Installation von Solaranlagen auf Wohnhäusern erleichtern und Entwicklungen beschleunigen, die die Flexibilität des Netzes erhöhen, so dass die Solarkapazität von Haushalten gesteigert werden kann. Er würde auch den Weg für eine Fernüberwachung der heimischen Solarkapazität durch die Netzbetreiber ebnen, Hindernisse für Netzinvestitionen beseitigen und die Einspeisung in das Niederspannungsnetz auf Haushalte beschränken, während die Einspeisung in industriellem Maßstab auf Unternehmen beschränkt würde, die in regelmäßigen Ausschreibungen ausgewählt werden.

Das Ministerium wies darauf hin, dass Ungarns Solarenergiekapazität derzeit etwa 7.200 MW beträgt und bis 2030 auf 12.000 MW ansteigen soll. Der Gesetzesentwurf würde die Einrichtung eines Registers für öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und alternative Kraftstoffe vorschreiben. Außerdem soll das Ziel für den Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehr von 14 auf 25 Prozent erhöht werden. Rückmeldungen zum Gesetzesentwurf können bis zum 23. Oktober eingereicht werden.