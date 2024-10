Tourismus als „zentrales Element“ der Wirtschaftspolitik

Der Tourismus sei ein „zentrales Element“ der Wirtschaftspolitik der Regierung, sagte Máté Lóga, Staatssekretär für Wirtschaftsstrategie im Wirtschaftsministerium, am Freitag auf der Konferenz iCon BUDAPEST – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lóga sagte, dass die Passagierzahlen am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc in diesem Jahr 17 Millionen erreichen werden. Er fügte hinzu, dass in den kommenden Monaten Pläne für den Ausbau des Terminals ausgearbeitet würden, wobei auch Finanzierungsmöglichkeiten geprüft würden. Der Staat hat vor kurzem eine Mehrheitsbeteiligung am Betreiber des Flughafens Budapest Liszt Ferenc zurückgekauft. Zu den Plänen der Regierung, die Regulierung von Kurzzeitvermietungen zu verschärfen, sagte Lóga, der Schritt entspreche den Trends in ganz Europa. Ráhel Orbán, die Direktorin von BDPST Koncept, sagte, der Staat müsse eine Rolle im Tourismussektor spielen, da die Tourismussektoren der ungarischen Konkurrenten in der Region staatliche Unterstützung erhielten. Sie fügte hinzu, dass Budapest im regionalen Vergleich eine gute Position einnehme, da es über eine hervorragende bauliche Umgebung und ein vielfältiges touristisches Angebot verfüge. Sie sagte, ein Kongresszentrum mit großer Kapazität sei notwendig, um mehr Konferenzen anzuziehen.