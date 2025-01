Wer sich als Reservist ausbilden lässt, kann zusätzliche Punkte für die Hochschulzulassung erhalten

Die Regeln für die Hochschulzulassung wurden geändert, um Anreize für junge Menschen zu schaffen, die sich als Reservisten der Armee ausbilden lassen, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Er wies darauf hin, dass sechs Monate kontinuierliche freiwillige Ausbildung 16 Zulassungspunkte zu den 32 bis 64 Punkten hinzufügen, die für die Grundausbildung vergeben werden können – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außerdem machen es die neuen Regeln für junge Menschen einfacher, den Dienst in der Reserve mit ihrem Studium zu verbinden, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums am Donnerstag. Dank einer Rekrutierungskampagne von Juni bis Oktober 2024 sind mehr als 3.600 Personen in die ungarische Reserve eingetreten, die meisten seit der Öffnung der Armee für Freiwillige, sagte Szalay-Bobrovniczky.