Nagy drängt in Luxemburg auf eine „bäuerliche“ Agrarpolitik

Landwirtschaftsminister István Nagy drängte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Tagung des Rates für Landwirtschaft und Fischerei am Dienstag in Luxemburg auf eine Politik, die den Aufbau eines „bäuerlich geprägten“ Agrarsektors unterstützt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Um dieses Ziel zu erreichen, sei es notwendig, die Anträge der Landwirte auf Unterstützung zu vereinfachen und Maßnahmen zu ergreifen, um die landwirtschaftliche Produktion berechenbarer zu machen. Er fügte hinzu, dass die Unterstützung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe, die jüngere Landwirte anziehen würde, der Schlüssel zur Gewährleistung der zukünftigen Ernährungssicherheit sei. Nagy sagte, die Unterstützung der Landwirte in der Europäischen Union garantiere den EU-Bürgern eine sichere und ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln. Diese Unterstützung dürfe nicht gekürzt werden, fügte er hinzu. Die Minister erzielten eine Einigung über die Fischfangquoten in der Ostsee für 2025 und erörterten die Prioritäten für die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2027. Sie sprachen auch über handelsbezogene Fragen, insbesondere im Hinblick auf China und die Ukraine.