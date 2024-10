Brand in einem Hotel in Hévíz

In der Nacht zum Sonntag brach in einem Hotel in Hévíz ein Feuer aus. Das Gebäude musste vorübergehend evakuiert werden – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

In einem Hotel in Hévíz hat es in der Nacht zum Sonntag einen kleinen Brand gegeben. 388 Personen mussten das Gebäude vorübergehend verlassen, teilte die Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz mit. Nach ihren Angaben geriet im Keller des Gebäudes in der Kossuth Lajos utca eine Platte des Aufzugs in Brand, das Hotel war voller Rauch, und die Feuerwehr musste das Gebäude belüften. Die Bewohner durften inzwischen in ihre Zimmer zurückkehren.