Grünes Siedlungsprogramm geht weiter

In der nächsten Phase des landesweiten Begrünungsprogramms können Siedlungen mit weniger als 10 Tausend Einwohnern Baumsetzlinge für ihre Gemeinden beantragen, kündigte Agrarminister István Nagy an. Es seien zehntausend Bäume verfügbar, von denen 2.000 im Frühjahr und 8.000 im Herbst ausgeliefert werden sollen.

Der Minister erinnerte daran, dass das Siedlungsaufforstungsprogramm im Jahre 2020 vom Agrarministerium als Teil des Nationalen Aufforstungsprogramms gestartet wurde. Ziel des Programmes ist die Begrünung ländlicher Siedlungen. Die Regierung will bis 2030 den Anteil der Baumflächen an der Landesfläche von 24 auf 27 Prozent erhöhen. Der Erfolg des Aufforstungsprogramms zeigt sich auch in der Tatsache, dass seit seiner Ankündigung Anträge für die Pflanzung neuer Waldflächen von mehr als 42 Tausend Hektar eingegangen sind. In den ersten zwei Phasen des Städtischen Aufforstungsprogramms wurden bisher insgesamt 36 Tausend Bäume in 1.350 Ortschaften gepflanzt.

Die Bäume können als Container- oder Ballenware bestellt werden, sie haben einen Stammumfang von 10-14 Zentimetern und eine Höhe von 2-5 Metern. Es kann – solange der Vorrat reicht – unter 13 Gehölzarten gewählt werden. Die Bäume für die Frühjahrspflanzung werden zwischen Februar und April, die für die Herbstpflanzung zwischen August und November von KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. ausgeliefert.