Universität Óbuda und Wuxi High-Tech-Zone arbeiten gemeinsam an einem Innovationszentrum

Die Budapester Universität Óbuda und die chinesische Wuxi High-Tech-Zone gehen eine Partnerschaft ein, um ein High-Tech-Innovationszentrum zu errichten, teilte die Hochschule am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gemäß einer am Montag unterzeichneten Vereinbarung im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) werden beide Seiten das Torch Innovation Centre einrichten, um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftsparks zu stärken und als Beispiel für Projekte in anderen BRI-Ländern zu dienen. Levente Kovács, der Rektor der Universität Óbuda, erklärte, die Zusammenarbeit ziele darauf ab, innovative Forschung voranzutreiben, die auf Bereiche der Industrie angewendet werden könne.