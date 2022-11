Siemens Energy legt Grundstein für ein Werk in Budapest

Die lokale Niederlassung des deutschen Energiekonzerns Siemens Energy hat am Dienstag den Grundstein für eine Fabrik zur Herstellung von Turbinenteilen für Kraftwerke in Budapest gelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Fabrik ist Teil einer Investition in Höhe von 30 Milliarden Forint (75 Mio. EUR), durch die 400 Arbeitsplätze geschaffen werden, wie Péter Szijjártó, der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, erklärte. Die Siemens Energy Kft. kündigte außerdem ein Ausbildungsprogramm im Wert von 2,7 Milliarden Forint an, das vom Staat mit 630 Millionen Forint unterstützt wird. In der kommenden Zeit werden die Länder, die in der Lage sind, den größten Teil der von ihnen verbrauchten Energie zu produzieren, einen Wettbewerbsvorteil haben, sagte er. „Die Produktionskapazitäten für die Energieerzeugung und die Kenntnisse des Sektors stellen einen großen Wettbewerbsvorteil dar, und Ungarn macht in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorn“, sagte Szijjártó.

Er fügte hinzu, dass die großen Energieerzeuger „zu bequem“ geworden seien und die Verbesserung der Infrastruktur und die Diversifizierung vernachlässigt hätten. „Alles, was sie taten, war grüne Ideologie … PR-Kommunikation, anstatt effektive Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen“, sagte er. „Wir in Ungarn haben bewiesen, dass wir mit Rationalität und gesundem Menschenverstand die Energieversorgung des Landes auch in den dunkelsten und schwierigsten Zeiten sicherstellen können“, sagte Szijjártó.