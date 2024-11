Debrecen widmet Bereich der Wirtschaftszone den KMU

Ein Bereich der südlichen Wirtschaftszone der Stadt Debrecen, der den KMU gewidmet ist, wird bald eröffnet, sagte der Staatssekretär für KMU am Freitag am Standort in Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Richárd Szabados wies darauf hin, dass die Regierung die erste Phase des KMU-Parks mit 2 Mrd. Forint unterstützt habe. Bürgermeister László Papp sagte, dass 16 Unternehmen, darunter elf Hersteller, vier Industriedienstleister und ein Logistikunternehmen, Grundstücke im Park erworben hätten. Diese Unternehmen investieren fast 13,2 Mrd. Forint in den Park, um 256 Arbeitsplätze zu schaffen, fügte er hinzu.