Erste Phase des KMU-Parks in Debrecen eingeweiht

Am Freitag wurde die erste Phase eines Parks für KMU in einem Industriegebiet in Debrecen (Ostungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Wie Bürgermeister László Papp erklärte, hat die Stadtverwaltung den Park im südlichen Industriegebiet der Stadt mit Unterstützung der Zentralregierung in Höhe von 2 Milliarden Forint errichtet. Sechzehn Unternehmen, darunter elf Hersteller, haben Grundstücke in dem Park erworben, wo sie rund 13,2 Milliarden Forint investieren und 256 Arbeitsplätze schaffen werden, fügte er hinzu.