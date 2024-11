Hankó: „Studentenstadt“ könnte in drei Jahren Wirklichkeit werden

Die Studentenwohnheime, die Budapest braucht, könnten im 9. Bezirk der Stadt gebaut werden, sagte der Minister für Kultur und Innovation am Dienstag dem kommerziellen Sender TV2 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Balázs Hankó sagte, die Zahl der Studienanfänger an Ungarns Hochschulen und Universitäten habe zum zweiten Mal in Folge 100.000 überschritten, und die steigende Zahl zeige eine steigende Nachfrage nach Unterkünften. Tatsächliche Unterkünfte würden landesweit 46.000 Studenten versorgen, während 120.000 Plätze gefragt seien, und Budapest selbst habe derzeit 17.000 Plätze für 57.000 Bewerber, fügte er hinzu. Hankó sagte, das Brachland im 9. Bezirk sei ein idealer Standort für eine „Studentenstadt“ mit potenziellen Unterkünften für 12.000 bis 20.000 Studenten, darunter „Einheiten, die jungen Menschen helfen könnten, so früh wie möglich eine Familie zu gründen“. Der Minister sagte, das Projekt befinde sich in der Finanzplanungsphase und fügte hinzu, die Regierung sei auf der Suche nach privaten Finanzierungsquellen für die Umsetzung.