Adventsaktion des Ökumenischen Hilfswerks

Ehrenamtliche verteilen sechs Tage lang 1000 warme Mahlzeiten pro Tag

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Ökumenische Hilfswerk seine traditionelle Advents- und Weihnachtsaktion. Zwischen dem 17. und 22. Dezember werden Freiwillige, Unterstützer und Mitarbeiter des Hilfswerks täglich 1.000 Mahlzeiten an Obdachlose und Familien verteilen, die in ärmlichen Verhältnissen leben, teilten das Ökumenische Hilfswerk und die E.ON Hungária Gruppe, die sich an der Initiative beteiligt, am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Wohltätigkeitsveranstaltung von Dienstag bis Sonntag, jeden Tag ab 11 Uhr, im 21. Bezirk von Budapest, in Csepel, gegenüber dem Wohnblock zwischen Kossuth Lajos u. 138-148, vor dem Parkplatz der Shell-Tankstelle, Essen, ein geschmücktes, beheiztes Zelt und Weihnachtsmusik für die Bedürftigen umfassen wird. Die E.ON Hungária Gruppe unterstützt die ersten beiden Tage der sechstägigen Verteilung von warmen Mahlzeiten mit 7 Millionen Forint. Freiwillige Mitarbeiter von E.ON Hungária werden sich auch an der Begrüßung der Bedürftigen beteiligen, hieß es.

Kristóf Gáncs, Exekutivdirektor des Ökumenischen Hilfswerks, sagte in der Erklärung, dass jeder aufgerufen sei, die Organisation durch einen Anruf bei der Spendenhotline 1353 zu unterstützen, damit die Bedürftigen nicht nur während der Feiertage, sondern auch an den Wochentagen im kommenden Jahr mit Lebensmitteln versorgt werden können.

Sie wiesen auch darauf hin, dass die Wohltätigkeitsveranstaltung in der Hauptstadt mit der landesweiten Adventssammelaktion des Ökumenischen Hilfswerks verbunden ist und dass die festliche Hilfsarbeit des Hilfswerks und seine ganzjährige Arbeit für die Bedürftigen durch einen Anruf bei der Spendenhotline 1353 unterstützt werden kann. Ein Anruf entspricht einer Spende von 500 Forint, so dass 4 Anrufe eine Schüssel mit warmem Essen für einen Bedürftigen bedeuten können, hieß es.