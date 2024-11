Ungarns größter Energiespeicher wird in Szolnok gebaut

In Szolnok wird der größte Energiespeicher Ungarns gebaut, sagte der Parlamentarische Staatssekretär des Energieministeriums (EM) in einem Video, das am Samstag auf der Facebook-Seite des Ministeriums veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gábor Czepek fügte hinzu, dass die Frage der Speicherkapazitäten entscheidend für die Energiesouveränität des Landes sei. „Neben der Kernenergie sind wir vor allem auf die Solarenergie angewiesen, die wetterabhängig ist und nicht unbedingt dann produziert wird, wenn wir sie brauchen“, sagte er. Er sagte, dass die derzeit laufenden Ausschreibungen insgesamt 260 Milliarden Forint für die Installation von Energiespeichern bereitstellen werden: fast 100 Milliarden Forint für industrielle Energiespeicher und rund 160 Milliarden Forint für Unternehmen und Familien.

Er wies auch auf die Ökologisierung des Energiesektors hin, ein Bereich, in dem Ungarn nach Ansicht des Staatssekretärs besonders gut aufgestellt ist. Als Beispiel nannte er, dass sich die gesamte Solarenergieproduktionskapazität des Landes seit 2022 verdoppelt hat und die Speicherung „in einem rasanten Tempo“ voranschreitet: Die Speicherkapazität wird sich im nächsten Jahr verdoppeln und bis 2026 auf das 20-fache des heutigen Standes ansteigen. Ziel ist es, bis 2030 mindestens 1 Gigawatt an Speicherkapazität in Ungarn zu haben. „Die Investition in Szolnok wird daher auch dazu beitragen, die ungarische Energieversorgung sauberer, vorhersehbarer, sicherer und billiger zu machen, da dies für unser tägliches Wohlergehen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft notwendig ist“, so Gábor Czepek.

In einer dem Video beigefügten Erklärung sagte das Energieministerium, dass Ungarn im Jahr 2024 eine neue Ära der Entwicklungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes einleiten wird. Unter den Maßnahmen zur Förderung der Nutzung grüner Energie wurde das Programm zur Förderung der netzintegrierten Energiespeicherung bereits letztes Jahr genehmigt. Dank eines öffentlichen Beitrags in Höhe von 33 Milliarden Forint werden an 13 Standorten Speicheranlagen mit einer Gesamtkapazität von 38 Megawatt installiert. Die Entwicklungen sollen bis zum Sommer 2025 abgeschlossen sein, hieß es. Im Rahmen des größten Projekts baut der Übertragungsnetzbetreiber MAVIR mit einer Finanzierung von 15 Milliarden Forint einen 20-Megawatt-Speicher in Szolnok, der nach seiner Fertigstellung der größte in Ungarn sein wird, hieß es weiter.