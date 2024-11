Szijjártó: Ungarn „sicherster Standort“ für Ost-West-Kooperation

Ungarn sei „der sicherste Standort“ für Ost-West-Kooperationen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag auf der zweiten China International Supply Chain Expo (CISCE) in Peking – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir bieten den sichersten Ort für die Zusammenarbeit zwischen östlichen und westlichen Unternehmen in Europa“, sagte Szijjártó bei der Eröffnung der Messe, bei der Ungarn Ehrengast ist. Er äußerte sich besorgt über die Bestrebungen, die Welt wieder in Blöcke aufzuteilen, und sagte, diese Initiativen seien „völlig gegen“ die nationalen Interessen Ungarns. Ungarns Ziel sei es, dass die kommenden Jahrzehnte von Konnektivität geprägt sein werden.

Szijjártó äußerte die Hoffnung, dass Ost und West auf „zivilisierte Weise zusammenarbeiten, auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und mit dem Ziel gegenseitigen Nutzens“. Er erläuterte die Strategie der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung, die vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung Ungarns und mit Blick auf die exportorientierte Wirtschaft des Landes sowie seine geografische Lage auf halbem Weg zwischen Washington und Peking beschlossen wurde.

Szijjártó sagte, dass die Strategie der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung mit Chinas „Belt and Road“-Initiative übereinstimme und eine stabile Grundlage für wirtschaftliches Wachstum biete. Er sagte, Ungarn sei jetzt das Ziel „Nummer eins“ für chinesische Investitionen in Europa. Er wies darauf hin, dass CATL die größte Batteriefabrik des Kontinents in Ungarn errichte, während BYD eine Fabrik baue, die mehrere hunderttausend Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren werde. Weitere chinesische Investitionen seien in Vorbereitung, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, diese chinesischen Investitionen unterstützten das ungarische Wirtschaftswachstum, indem sie Arbeitsplätze schafften, Spitzentechnologien einführten und die Wertschöpfung erhöhten, während sie die Lieferketten verkürzten. Die Strategie der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung sei „die richtige“, sagte er und fügte hinzu, dass die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen China und Ungarn ein „fantastisches“ Jahr 2025 für die ungarische Wirtschaft bringen werde.