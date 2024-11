Hankó: Europas Wettbewerbsfähigkeit hängt von der Hochschulbildung ab

Die Wettbewerbsfähigkeit Europas könne gesteigert werden, wenn die Hochschulbildung besser auf die heutigen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse abgestimmt werde, sagte Balázs Hankó, Minister für Kultur und Innovation, auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des EU-Rates für Bildung, Jugend, Kultur und Sport am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, starke Nationen machten Europa stärker und wettbewerbsfähiger, und gute Hochschulsysteme trügen zum Aufbau starker Nationen bei. Hankó sagte, widerstandsfähige Gesellschaften bräuchten eine starke Jugend, insbesondere in ländlichen Gebieten, und junge Menschen auf dem Land seien ein wichtiger demografischer Faktor. Globale Herausforderungen bedürften lokaler Lösungen unter Einbeziehung junger Menschen aus ländlichen Gebieten, da diese 83 Prozent der EU ausmachten, fügte er hinzu.

Der Minister betonte die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Bildung, von Arbeitsplätzen und erschwinglichem Wohnraum, von angemessenen öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitsdiensten sowie von Internetanschlüssen und digitalen Werkzeugen. Was die Nutzung von Mobiltelefonen in Schulen betrifft, so sollten die Schüler ein Umfeld vorfinden, das ihnen hilft, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und soziale Beziehungen zu pflegen. Außerdem müssen Hochschuleinrichtungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um jungen Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie in Zukunft brauchen. Auf diese Weise könne die EU „die Richtung ändern“ und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, fügte er hinzu. In Bezug auf den Vorschlag der Europäischen Kommission zum europäischen Diplom warnte Hankó vor der Gefahr, dass die Universitäten ihr Personal und ihre Autonomie verlieren und Europa zu einem „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“ wird.

Das ungarische Modell lege den Schwerpunkt auf die Berufsausbildung, sagte er und fügte hinzu, dass die Minister eine „strategische Partnerschaft“ beschlossen hätten, die für eine größere Wettbewerbsfähigkeit eintrete, „die den tatsächlichen Bedürfnissen der Industrie und des Arbeitsmarktes Rechnung trägt“. „Europa wird nicht wettbewerbsfähig sein“, wenn Brüssel das Sagen hat, sagte er. „Ein starkes Europa stützt sich auf starke Nationen“, fügte er hinzu.