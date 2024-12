Weihnachtsbaumsaison beginnt mit einem Preisanstieg von 5-10 Prozent

Nach den Prognosen der Markthändler könnten die Kiefernpreise im Durchschnitt 5-10 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen: Fichte zwischen 5.000-5.500 Forint, Weißtanne zwischen 6.000-8.000 Forint und Nordmanntanne zwischen 8.000-10.000 Forint pro Meter werden in dieser Saison von den Verkäufern an Straßen- und Marktständen angeboten, berichtete Agroinform.hu am Montag über die Ergebnisse seiner in der vergangenen Woche mit der Nachrichtenagentur MTI durchgeführten Umfrage.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



72 Prozent der Käufer planen, dafür mindestens 7 Tausend Forint auszugeben, 44 Prozent von ihnen planen, mehr als 10 Tausend Forint auszugeben, während jeder fünfte Käufer (22 Prozent) mehr als 15 Tausend Forint ausgeben wird. Unter den Baumarten nimmt die Beliebtheit von Nordmanntannen weiter zu: 62 Prozent der Befragten bevorzugen Nordmanntannen, gegenüber 54 Prozent in der Umfrage von 2022. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala stehen Fichte mit 22 Prozent, gefolgt von Weißtanne mit 14 Prozent. Sechzig Prozent der Befragten planen den Kauf einer Kiefer mit einer Länge von mehr als eineinhalb Metern, 40 Prozent mit einer geringeren Länge, und jeder achte Befragte ist an Kiefern mit Wurzelballen interessiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Umfrage zeigt, dass 85 Prozent der Käufer den Kauf bis zu den letzten zwei Wochen vor Weihnachten aufschieben. In Ungarn bauen heute 600-700 Familienbetriebe auf 3000-3500 Hektar Kiefern an, wobei die produzierte Menge etwa drei Viertel des Inlandsbedarfs deckt, so Agroinform.hu.