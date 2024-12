Florin schließt Investitionsprojekt in Szeged ab

Der ungarische Sanitär- und Kosmetikhersteller Florin Zrt. hat am Freitag ein automatisches Lager an seinem Standort in Szeged (Südungarn) eingeweiht, das die letzte Phase eines mehrjährigen Projekts darstellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Florin investierte in den letzten fünf Jahren 8,5 Milliarden Forint in die Modernisierung, wobei es Mittel der Europäischen Union, staatliche Zuschüsse zur Förderung der Selbstversorgung Ungarns mit Gesundheitsartikeln und staatliche Zuschüsse für Großunternehmen einsetzte, sagte Finanzminister Mihály Varga bei der Veranstaltung. Varga wies darauf hin, dass im Rahmen des Programms zur Unterstützung der Gesundheitsindustrie 60 Unternehmen in ungarischem Besitz während der Pandemie Investitionen in Höhe von 90 Milliarden Forint getätigt haben. Im Rahmen des 2015 gestarteten Investitionsförderprogramms für Großunternehmen tätigten rund 200 ungarische Unternehmen Investitionen im Wert von fast 600 Milliarden Forint und schufen 4.700 neue Arbeitsplätze.

Der Geschäftsführer von Florin, Attila Barta, sagte, dass der Standort des Unternehmens in den letzten fünf Jahren komplett renoviert wurde, wobei alte Gebäude und Anlagen durch neue Gebäude, Maschinen und ein automatisches Lager ersetzt wurden. Laut öffentlichen Aufzeichnungen erzielte Florin im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,9 Mrd. Forint.