Kirchhoff Hungária investiert 20 Milliarden Forint in die Teileproduktion

Kirchhoff Hungária, das sich in deutschem Besitz befindet, wird 20 Milliarden Forint (53,5 Mio. EUR) in die Produktion von Hybrid- und EV-Karosserieteilen an den Standorten Esztergom und Dorog in Nordungarn investieren, kündigte der Minister für Außenbeziehungen und Handel am Mittwoch an. Der Wettbewerb um die Investition sei „enorm“, sagte Péter Szijjártó, der darauf hinwies, dass die Muttergesellschaft Kirchhoff Werke in elf Ländern unterhält – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wird die Zahl der Mitarbeiter von Kirchhoff Hungária, die bei über 700 liegt, um 80 erhöhen, sagte er. Der Außenminister begrüßte die Investition als einen Beweis für das „unerschütterliche Vertrauen deutscher Investoren in Ungarn“. Deutsche Unternehmen seien nach wie vor die größten ausländischen Investoren in Ungarn, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass 6.000 Unternehmen in deutschem Besitz im Land tätig seien und mehr als 300.000 Menschen beschäftigten. Der bilaterale Handel erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von 60 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten vier Monaten habe das Volumen bereits 24 Milliarden Euro betragen, was darauf hindeute, dass am Ende des Jahres ein neuer Rekord erreicht werde, sagte der Außenminister.