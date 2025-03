Audi Hungaria Umsatz erreicht 8,611 Mrd. EUR im Jahr 2024

Der Umsatz des deutschen Automobilherstellers Audi Hungaria erreichte im Jahr 2024 8,611 Mrd. EUR, teilte das Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Audi Hungaria hat im Laufe des Jahres 340 Mio. EUR in sein Geschäft investiert, um den Start der Serienproduktion der nächsten Generation des MEBeco und des Nachfolgers des Audi Q3 vorzubereiten. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat Audi an seinem Standort in Győr (Nordwest-Ungarn) insgesamt 12,9 Mrd. EUR investiert. Im vergangenen Jahr produzierte Audi Hungaria 1.580.991 Fahrzeuge, davon 151.899 mit Elektroantrieb. Es liefen 179.710 Fahrzeuge vom Band, darunter 99.288 Audi Q3, 63.759 Audi Q3 Sportback und 16.663 CUPRA Terramar Modelle. Die Zahl der Mitarbeiter erreichte 11.431 bzw. 11.930 einschließlich der Mitarbeiter des Aktienservicegeschäfts Audi Hungaria Ahead.