Szijjártó: Bulgarien und Rumänien werden ab 1. Januar Mitglieder des Schengen-Raums

Eines der wichtigsten Ziele der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft war es, die Erweiterung des Schengen-Raums bis Ende des Jahres abzuschließen. Dies ist gelungen: Bulgarien und Rumänien werden ab dem 1. Januar Mitglieder des Schengen-Raums sein, sagte der Außenminister am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó auf Facebook mit den Worten, die Frage der Schengen-Erweiterung habe sich lange hingezogen, aber es sei ein wichtiges Ziel der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, sie vor Jahresende abzuschließen. „Das ist heute gelungen. Bulgarien und Rumänien werden ab dem 1. Januar dem Schengen-Raum beitreten. Diese Entscheidung dient auch den nationalen Interessen Ungarns“, sagte er. Er fügte hinzu, dass am 1. Januar zehn neue Grenzübergänge an der ungarisch-rumänischen Grenze geöffnet werden, so dass Gemeinden, Familien und Freunde, die in der Region leben, keine Umwege mehr in Kauf nehmen müssen. Szijjártó sagte auch, dass die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen durch den Wegfall der langen Wartezeiten für Lastwagen an der Grenze neuen Schwung erhalten werden. „Dies ist auch deshalb wichtig, weil Rumänien einer der wichtigsten Exportmärkte für die ungarische Wirtschaft ist“, fügte er hinzu. „Endlich eine Entscheidung in Brüssel, die in die gleiche Richtung wie Ungarns nationale Interessen weist“, sagte er.