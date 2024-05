Allianz zwischen Ungarn und Bulgarien erstreckt sich auch auf die Energieversorgung

Ungarn und Bulgarien haben eine enge Allianz in Bezug auf die Sicherheit der Erdgasversorgung und die Nutzung der Kernenergie, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Samstag in Budapest und fügte hinzu, dies trage wesentlich zur langfristigen Energiesicherheit Ungarns bei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Erklärung des Außenministeriums sagte Szijjártó, er habe Gespräche mit dem bulgarischen Energieminister Vladimir Malinov geführt, der Präsident Rumen Radev bei seinem offiziellen Besuch in Budapest begleitet. Der größte Teil des Erdgases, das Ungarn importiert, wird über Bulgarien durch die TurkStream-Pipeline geliefert, die von Russland über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn verläuft, so Szijjártó. Ungarn habe im vergangenen Jahr 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas über diese Lieferroute erhalten, was etwa 65 % des Jahresverbrauchs des Landes entspreche, so der Minister. „Wir haben also eindeutig ein Interesse daran, dass die TurkStream-Gaspipeline eine sichere und zuverlässige Route für Gaslieferungen nach Ungarn bleibt“, sagte er. „Bulgarien hat uns erneut garantiert, dass wir uns auch in der kommenden Zeit auf das Land und seine faire Vorgehensweise verlassen können und dass die TurkStream-Gaspipeline weiterhin als eine der sichersten und zuverlässigsten Routen in Europa funktionieren wird“, fügte er hinzu. Ungarn hat in diesem Jahr bereits mehr als 2,5 Milliarden Kubikmeter Gas über TurkStream erhalten, und es wird erwartet, dass sich diese Menge bis Ende des Jahres mehr als verdoppelt, sagte Szijjártó.

Unterdessen hob Szijjártó die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Bulgarien im Bereich der Kernenergie hervor und wies darauf hin, dass die Kernenergie einen bedeutenden Anteil an der Energieversorgung beider Länder ausmache. „Bulgarien verfügt ebenfalls über ein Kernkraftwerk und plant ebenso wie wir, den Anteil der Kernenergie an seinem Energiemix langfristig zu erhöhen“, sagte er. „Der Ausbau der Anlage in Paks kommt gut voran: 17.000 von 75.000 Pfählen für die beiden neuen Reaktoren sind bereits gesetzt, und der erste Beton wird voraussichtlich bis Ende des Jahres gegossen“, sagte Szijjártó. „Das wird ein wichtiger Meilenstein für den Bau sein, der für den Zeitplan der nächsten Zeit entscheidend sein wird.“ Er betonte, dass Ungarn und Bulgarien jegliche negative Diskriminierung der Kernenergie ablehnen. Ungarn, so fügte er hinzu, betrachte alle Versuche, seine nukleare Zusammenarbeit zu untergraben, oder Initiativen, die darauf abzielen, die Nutzung der Kernenergie einzuschränken, als Angriff auf seine Energiesicherheit.