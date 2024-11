Szijjártó: Aufnahme der Gazprombank in die Sanktionsliste gefährdet die Energiesicherheit

Die Aufnahme der russischen Gazprombank auf die Sanktionsliste der Vereinigten Staaten sei ein absichtlicher Schritt, um die sichere Energieversorgung der Länder Mittel- und Osteuropas zu gefährden, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in einem Posting auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wenn jemand unsere Energieversorgungssicherheit gefährden will, sei es durch Sanktionen oder durch die Unterbrechung von Transitlieferungen, betrachten wir dies als einen Angriff auf unsere Energiesouveränität“, so Szijjártó. „Wir lehnen jegliche Angriffe auf unsere Souveränität ab; wir werden uns keinem Druck beugen und unsere nationalen Interessen nicht aufgeben“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, Ungarn arbeite mit seinen Partnern an einer Lösung und werde sich am Freitag in Istanbul mit den Energieministern der Türkei, Aserbaidschans, Bulgariens und Serbiens treffen, um die Situation zu erörtern, und fügte hinzu, dass auch Konsultationen mit der Slowakei im Gange seien.