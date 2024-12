Orbán: Große Veränderungen stehen bevor, Übergang vom Krieg zum Frieden

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Samstag auf einer internationalen Pressekonferenz, die Welt stehe angesichts der US-Wahl vor einer „neuen Realität“ und „neue Dinge“ seien im Gange. „Vor uns liegen sehr große Veränderungen; wir bewegen uns von der Kriegszeit zu einer Ära des Friedens“, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach den US-Präsidentschaftswahlen habe die europäische Elite „die neue Realität nicht zur Kenntnis genommen“, so Orbán. Die Welt werde sich jedoch massiv verändern, wenn Donald Trump am 20. Januar sein Amt antrete, selbst wenn er nur einen Bruchteil dessen, was er geplant habe, in die Tat umsetze, fügte er hinzu. Europa sollte sich der neuen Realität stellen, sagte er und fügte hinzu, dass „neue Dinge geschehen werden, Dinge, von denen man nicht einmal geträumt hat, außer vielleicht die Ungarn“. Wenn der Krieg in der Ukraine beendet wird, können die Sanktionen, „die die europäische Wirtschaft quälen“, aufgehoben werden, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, dass der Standpunkt Ungarns sei, dass die Sanktionen so schnell wie möglich aufgehoben werden sollten, und dann werde die Zeit der Inflation enden, „und die wirtschaftliche Erholung kann endlich beginnen, und der Wohlstand kann nach Europa zurückkehren.“