Duna House erwartet für 2025 eine Belebung der Nachfrage und des Umsatzes auf dem Immobilienmarkt

Nach der Trendwende in diesem Jahr wird für das kommende Jahr eine Stärkung des Immobilienmarktes in Bezug auf Transaktionszahlen und Preise, eine immer breitere Kundenbasis und eine weitere 10-prozentige Ausweitung des Kreditmarktes erwartet, so der börsennotierte Immobilienmakler Duna House in seiner Prognose für 2025 am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen erklärte, dass staatliche Maßnahmen wie das CSOK-Plus-Programm (Subventionsprogramm für den Erwerb von Wohneigentum), das Wohngeld von Arbeitgebern, das für die Miete und die Rückzahlung von Darlehen verwendet wird, und staatlich subventionierte Kredite für junge ungarische Arbeiter die Nachfrage erhöhen könnten, und dass auf der Investorenseite Kapital aus der Zahlung von Staatsanleihen 20.000 zusätzliche Transaktionen ermöglichen könnte. Duna House geht davon aus, dass das Angebot mit dem Käuferinteresse nicht Schritt halten kann, so dass je nach Art, Zustand und Lage der Immobilie ein mehr oder weniger starker Preisanstieg möglich ist. Der jährliche Preisanstieg könnte im Jahr 2025 etwa 10-20 % betragen. Das Unternehmen sagte, dass die jährlichen Hausverkäufe in diesem Jahr etwa in der Mitte der Spanne von 110.000-130.000 liegen könnten, was einen Anstieg von etwa 14 % im Vergleich zu 2023 und ein Zweijahreshoch bedeutet.