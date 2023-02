Verschlechterung der Luftqualität in mehreren Ortschaften

Die Luftqualität verschlechtert sich aufgrund von Verschmutzung in mehreren Städten und Gemeinden in Ungarn, sagte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNK) am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Luftqualität ist in Putnok in der Kategorie „gefährlich“ und wird in Ajka, Győr und Sajószentpéter als ungesund eingestuft, so das NNK in einer Erklärung. In zwölf weiteren Orten wurde die Luftqualität als schlecht eingestuft, fügte es hinzu. Aufgrund des derzeitigen kalten und trockenen Wetters sei es unwahrscheinlich, dass sich die Situation in den kommenden Tagen verbessern werde, hieß es weiter. Das NNK warnte, dass die hohe Konzentration von Feinstaub in der Luft zu Reizungen der Augen und der Atemwege führen kann.