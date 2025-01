Alstom beginnt mit dem Bau eines Lagers in Mátranovák

Der in französischem Besitz befindliche Schienenfahrzeughersteller Alstom kündigte am Mittwoch den Beginn einer Investition in Höhe von 600 Mio. HUF in eine Lagerhalle an seinem Drehgestell-Fertigungsstandort in Mátranovák (Nordost-Ungarn) an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Bau der 827 Quadratmeter großen Lagerhalle wird im Frühjahr beginnen und in einem Jahr abgeschlossen sein. Das Projekt ist Teil einer 6-Milliarden-HUF-Investition, mit der die Kapazität des Standorts um ein Drittel erhöht werden soll.