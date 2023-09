Stadler investiert 17 Milliarden Forint in Kapazitätserweiterung

Der Schweizer Waggonhersteller Stadler investiert 17 Mrd. Forint (44,2 Mio. EUR) in den Ausbau der Produktionskapazitäten seines Werks im ostungarischen Szolnok und schafft damit 170 Arbeitsplätze, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wird die Produktionskapazität um 20 % erhöhen, so dass Stadler in der Lage sein wird, 750 Waggons pro Jahr zu produzieren, sagte Szijjártó. Die Regierung unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss von 4,8 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Etwa die Hälfte der derzeit in Ungarn eingesetzten Eisenbahn- und S-Bahn-Waggons stammen von Stadler, so Szijjártó, während 90 % der Produktion für den Export in europäische und US-amerikanische Städte bestimmt sind.