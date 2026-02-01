Wizz Air strebt für 2026 8,3 Millionen Passagiere auf Flügen nach Ungarn an

Die Billigfluggesellschaft Wizz Air rechnet für 2026 mit 8,3 Millionen Passagieren auf ihren Flügen nach Ungarn, wie CEO József Váradi am Freitag gegenüber Journalisten erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wizz Air mit Sitz in Ungarn beförderte 2025 7,4 Millionen Passagiere auf Flügen von und nach Ungarn. Die Zahl der Wizz Air-Flüge wird um 23 % auf 42.000 steigen, während die Kapazität 2026 um 19 % auf 8,9 Millionen Sitzplätze zunehmen wird, so Váradi. Wizz Air bemüht sich um die Erteilung von Fluggenehmigungen für die Vereinigten Staaten, um die Einführung von Charterflügen zu erleichtern, sollte sich die Gelegenheit dazu ergeben, sagte er auf Fragen. Wizz Air hat seit seiner Gründung im Jahr 2004 mehr als 500 Millionen Passagiere befördert. Die Fluggesellschaft beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in Ungarn.