Wizz Air erreicht auf Ungarn-Flügen 5,2 Millionen Passagiere im Jahr 2023

Die Zahl der Passagiere auf den Ungarn-Flügen von Wizz Air stieg im vergangenen Jahr um 29 % auf 5,2 Millionen, teilte die Billigfluggesellschaft am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Insgesamt stiegen die Passagierzahlen der ungarischen Fluggesellschaft um 32 % auf 60,3 Millionen. Wizz Air verfügt über 15 Flugzeuge, die in Budapest und Debrecen, im Osten Ungarns, stationiert sind. Sie fliegt von Ungarn aus 70 Ziele in 29 Ländern an.

