Németh: Die Ungarn haben die billigste Energie in Europa

Auf einer Pressekonferenz in Budapest sagte der für die Beibehaltung der Subventionen bei der Haushaltsenergie zuständige Regierungsbeauftragte am Mittwoch, dass die Ungarn die billigste Haushaltsenergie in Europa erhalten und die Regierung die Preissenkungen weiterhin gegen Angriffe von links und aus Brüssel verteidigen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Grundlage eines Preisvergleichsberichts der ungarischen Energie- und Versorgungsaufsichtsbehörde (MEKH) vom Januar, der 27 europäische Länder abdeckt, sagte Szilárd Németh, dass die Strom- und Gaspreise in Ungarn deutlich niedriger sind als in der Region, und dass der Unterschied im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten noch größer ist. Er fügte hinzu, dass alle ungarischen Familien von den Senkungen profitieren.