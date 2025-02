Neue Ausschreibung für städtische zivilgesellschaftliche Organisationen angekündigt

Das Büro des Ministerpräsidenten hat eine Ausschreibung in Höhe von 4,8 Milliarden Forint für städtische zivilgesellschaftliche Organisationen angekündigt, die in Städten mit mehr als 5.000 Einwohnern tätig sind. Diese können auch in diesem Jahr staatliche Unterstützung für den Kauf und die Renovierung von Immobilien, Fahrzeugen und Ausrüstung sowie für die Finanzierung von Kommunikation, Aktivitäten und Betriebskosten beantragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Vince Szalay-Bobrovniczky, der stellvertretende Staatssekretär für zivile und soziale Beziehungen, kündigte die neue Ausschreibung am Mittwoch auf dem YouTube-Kanal der Regierung an. Die Regierung hat den Städtischen Bürgerfonds im Jahr 2021 ins Leben gerufen.