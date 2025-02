Orbán: Hausrenovierungsprogramm soll auf Rentner ausgeweitet werden

„Es gibt ein ländliches Hausrenovierungsprogramm für Familien in Siedlungen mit weniger als 5.000 Einwohnern. Wir werden es ausweiten, damit auch Rentner davon profitieren können“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag in einem Posting in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Es werde ein Programm zur Renovierung von Häusern auf dem Lande geben und Unterstützung für Bezieher von Altersrenten oder Vorruhestandsleistungen, so Orbán. Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollen rund 90 Milliarden Forint für Rentner auf dem Land bereitgestellt werden, die in Siedlungen mit weniger als 5.000 Einwohnern leben, fügte er hinzu. Wenn es gut läuft, wird das Programm nach zwei Jahren nicht nur fortgesetzt, sondern die Unterstützung wird auch erhöht, sagte er.