DIGI wegen zweideutiger Kundenkommunikation mit Geldstrafe belegt

Das ungarische Wettbewerbsamt (GVH) hat am Freitag mitgeteilt, dass es gegen das Telekommunikationsunternehmen DIGI eine Geldstrafe in Höhe von 111 Millionen Forint verhängt hat, weil es die Tariferhöhungen auf unklare Weise kommuniziert hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Mitteilung an die Kunden Ende 2022 versäumte es DIGI klarzustellen, dass es nicht nur eine, sondern zwei separate Tariferhöhungen gab, von denen eine an die Inflation gekoppelt war, und erweckte gleichzeitig den falschen Eindruck, dass Kunden mit Treueverträgen von der Änderung ausgenommen seien. Die DIGI räumte den Verstoß ein und verwirkte ihr Recht auf Einspruch. Sie verpflichtete sich außerdem, den betroffenen Abonnenten Rückerstattungen anzubieten.