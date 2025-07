Übernahme des Satellitenkundenstamms von Direct One durch DIGI genehmigt

Die ungarische Wettbewerbsbehörde (GVH) hat die Übernahme des ungarischen Satellitenkundenstamms von Direct One durch DIGI vom Satellitenfernsehanbieter Canal+ Luxembourg und dessen lokalen Tochtergesellschaften genehmigt, wie die Muttergesellschaft von DIGI, 4iG, in einer Mitteilung bekannt gab, die nach Börsenschluss am Dienstag auf der Website der Budapester Börse veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Transaktion könnte im Herbst 2025 abgeschlossen werden, nachdem weitere Bedingungen erfüllt sind. 4iG hatte die Transaktion ein Jahr zuvor angekündigt und erklärt, dass dadurch 155.000 Abonnenten zum Satellitenkundenstamm der 4iG-Gruppe hinzukommen würden.