Judith Hill und Lehmann Brothers ergänzen das Programm des Paloznak Jazz-Festivals

Judith Hill, die früher mit Michael Jackson auftrat, und die Lehmann Brothers wurden in das Programm des Paloznak Jazz-Festivals aufgenommen, das vom 31. Juli bis zum 2. August 2025 stattfindet, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Paloznaker Jazzpiknik genannte Festival findet dieses Jahr zum 13. Mal in einem Dorf am Balaton-Nordufer statt. Judith Hill ist eine mit einem Grammy ausgezeichnete US-Sängerin, die 2010 ihre Solokarriere startete, nachdem sie als Backgroundsängerin für Künstler wie Prince und Josh Groban gearbeitet hatte. Die Lehmann Brothers sind eine französische Jazz-, Funk- und Afrobeat-Gruppe. Wie bereits angekündigt, stehen in diesem Jahr auch Zaz, Lukas Graham, The Earth, Wind & Fire Experience, Mario Biondi, Deladap und Kennedy Administration auf dem Programm sowie DJ-Sets von Palo Canto feat Nove Soma, Andrew J und Dan von Schulz, Get Funky und The Groove Generation.