Orbán: Ohne niedrigere Energiepreise und einheitlichen Kapitalmarkt ist die EU am Ende

Ohne eine Senkung der Energiepreise und die Schaffung eines einheitlichen Kapitalmarktes, der Investitionsgelder in Europa halten kann, sei die Europäische Union „am Ende“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Tage der Europäischen Union seien „gezählt“, wenn die Deutschen und Franzosen die EU nicht auf einen neuen Weg brächten, warnte Orbán. Er sagte, die hohen Energiepreise, für die er die europäische Regulierung verantwortlich machte, hätten die europäischen Familien in eine schwierige Lage gebracht, aber ein noch größeres Problem sei der Ruin der europäischen Unternehmen. Er räumte die Auswirkungen des Krieges auf die Energiepreise ein, wies aber auch auf die Auswirkungen der erzwungenen Energiepolitik des Green Deal auf die europäische Wirtschaft hin. Orbán sagte, das europäische Kapital werde von den globalen Konkurrenten des Kontinents angelockt, und drängte auf die Schaffung eines einheitlichen Kapitalmarktes als Verteidigungslinie. Er sagte, dass dem europäischen Kapital und den europäischen Großunternehmen bessere Angebote gemacht werden müssten als denen aus Amerika, China und dem Rest der Welt.